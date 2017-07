Mais 45 escolas da rede estadual receberão kits de robótica

Quarenta e cinco novas escolas foram selecionadas para participar do projeto Robótica nas Escolas, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Com isso, a rede estadual passa a contar com 95 unidades de ensino inclusas no programa. A lista com a relação das novas escolas beneficiadas com kits de robótica foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13), nas páginas 8 e 9, e pode ser conferida no link http://www.doeal.com.br/portal/visualizacoes/pdf/#/p:1/e:28982.

De acordo com o coordenador do programa, Ronaldo Cristiano, a iniciativa de levar a robótica para as salas de aula estimula os estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem.

“A adoção dessa prática implica o despertar do interesse do professor e sua equipe em buscar formas de agregar valor às práticas pedagógicas a partir da tecnologia e inovação. Nesse projeto, os estudantes serão estimulados a construir e programar diferentes situações de robótica para executar tarefas específicas”, explica Cristiano.

Ainda este mês, a Seduc vai realizar uma formação continuada com os professores, preferencialmente de Física, para levar o conceito da robótica para as escolas. A formação, que vai até dezembro de 2017, conta com 40 horas/aula de atividades presenciais no Centro de Ciências e Tecnologia da Educação do Cepa, e 80 horas/aulas de atividades virtuais, por meio da plataforma do E-sala, no endereço www.ead.educacao.al.gov.br.

O primeiro encontro presencial ocorrerá em duas etapas. A primeira, no dia 18 de julho, das 8 h às 17 h, para os professores das escolas que estão no projeto desde 2016. As inscrições estão sendo realizadas pelo link https://goo.gl/forms/WEOGELSK7D0Bc1XE2.

A segunda etapa será no dia 25 de julho, para as 45 novas escolas selecionadas. A inscrição para participar do encontro ocorrerá no dia 17 de julho e será efetivada por meio das Gerência Regional de Educação (Geres).

Encontro Estudantil

O projeto Robótica nas Escolas tem dado tão certo que ele é uma das principais atrações da segunda edição do Encontro Estudantil da Rede Pública Estadual de Alagoas, que acontece entre os dias 7 e 11 de agosto, no Centro Educacional de Pesquisa Aplicada (Cepa).

Para participar do evento, que visa destacar o protagonismo dos estudantes, os interessados devem inscrever os seus projetos até o dia 24 de julho nas unidades de ensino ou sede das Gerências Regionais de Educação (Geres).

Fonte: Agência Alagoas