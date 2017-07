Academia Penedo Fitness comemora 3 anos com uma mega festa

A Academia Penedo Fitness vai comemorar 3 anos de existência com uma mega festa que promete agitar este final de semana na cidade.

A comemoração acontecerá neste sábado, 15, a partir das 21h no BNB Club. As atrações do evento, são: Forrozão Remix e Dan Souza, Grupo Nosso Jeito, Pagodão das Antigas e Farra da Realeza.

A Academia Penedo Fitness fica localizada na Rua Eutiquio Lopes, próximo a UPA de Penedo. Com um espaço amplo e com profissionais do mais alto gabarito, a academia se tornou uma referência em Penedo. O respeito com os usuários e os equipamentos mais modernos, fizeram com o que a Academia ganhasse o selo de melhor espaço fitness da cidade e região.

Faça parte dessa festa, comemore os 3 anos da Academia Penedo Fitness. Mais informações é só entrar em contato pelos telefones: 82 9 9393-6022 ou 9 9995-8176.

Serviço

Evento: 3º Aniversário da Academia Penedo Fitness

Data: 15/07/2017

Local: BNB Club

Hora: 21h

Atrações: Forrozão Remix e Dan Souza, Grupo Nosso Jeito, Pagodão das Antigas e Farra da Realeza

Contato: 82 9 9393-6022 ou 9 9995-8176

por Redação