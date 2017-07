Aulas da Escola Douglas Apratto iniciam nesta segunda no antigo prédio da FFPP´

Preocupada com a proximidade e maior comodidade para os estudantes da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório, a Secretária Municipal de Educação, Cintia Alves, procurou dentro de um processo de sensibilização junto a Presidenta da Fundação Educacional do Baixo São Francisco, Lysia Ramalho Marinho, acordar para que a partir da próxima segunda-feira, 17, as aulas da unidade de ensino municipal comecem normalmente na estrutura onde já funcionou a Faculdade de Formação de Professores de Penedo (FFPP).

A Escola Municipal Douglas Apratto Tenório que fica localizada no Bairro Santo Antonio, primeira localidade a ser povoada em Penedo, passa por um processo de reforma e devido a uma análise mais criteriosa por parte de uma empresa de engenharia, ocasionou a necessidade de transferência dos estudantes para assistirem as aulas em outro prédio. No primeiro momento devido a falta de espaços mais próximos, as aulas aconteceram na Escola Estadual Ruth Mendonça, voltando a partir da próxima segunda-feira, a serem ofertadas numa área de proximidade ao Douglas.

De acordo com a Secretária Cintia Alves a parceria com a presidenta da Fundação Educacional do Baixo São Francisco Raimundo Marinho, a Senhora Lysia Ramalho foi uma demonstração de amor e dedicação aos acontecimentos da cidade em que Lysia teve seu pai prefeito por várias vezes, tendo inclusive, sido merecidamente lembrado no primeiro mandato do prefeito Marcius Beltrão, quando o gestor homenageou Raimundo Marinho com seu nome dado ao bairro que agrega seis novos conjuntos habitacionais.

“Buscamos as soluções mais viáveis para o desempenho da educação municipal e as parcerias são fundamentais para que possamos evoluir nos índices positivos. Somos gratos desde o primeiro momento a Lysia Ramalho por entender que precisávamos tornar mais próxima a rotina dos estudantes da Escola Douglas Apratto e que nesse contexto ela foi fator determinante para que isso acontecesse”, declarou em tom de agradecimento a Cintia Alves.

Fonte: Assessoria