Criminalidade cai no 1° semestre no Agreste e Baixo São Francisco

O delegado da Polícia Civil (PC), Valdeks Pereira da Silva, responsável pela Gerência de Polícia Judiciária Região 3 (GJR-3), afirmou que o índice da criminalidade na região, incluindo homicídios, caiu no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A GPJ-3 inclui as regiões do Agreste, Baixo São Francisco e o Litoral Sul de Alagoas, englobando as áreas das Delegacias Regionais de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos.

Conforme os dados levantados, a redução de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLIs (homicídios) foi de 7% na comparação do primeiro semestre de 2017 (janeiro a junho) em relação ao mesmo período do ano passado. O roubo a transeuntes também caiu.

A queda nos casos de roubo a casas comerciais foi bastante acentuada: 50,7%, enquanto os roubos de veículos tiveram uma redução de 23.5%.

O delegado Valdeks Pereira atribuiu a queda nos índices da criminalidade nas regiões que fazem parte da Gerência de Polícia Judiciária Região 3, ao trabalho integrado entre todas forças de segurança.

Segundo o delegado, os esforços da Polícia Civil no combate ao crime têm contribuído igualmente para a redução da criminalidade, citando que a produtividade das delegacias situadas na região superou em 13,4% as metas estabelecidas.

Um exemplo mais expressivo disso ocorreu na Delegacia de Homicídios de Arapiraca. Nos últimos três meses, o número de inquéritos concluídos cresceu 300%, de acordo com a Assessoria Técnica de Estatística e Análise Criminal, da Polícia Civil.

Ele agradeceu o apoio que vem recebendo do delegado-geral Paulo Cerqueira e do secretário de Segurança Pública, coronel Lima Junior, e parabenizou todos os policiais civis – delegados, escrivães e agentes – que trabalham nos municípios que integram a GPJR-3.

Fonte: Agência Alagoas