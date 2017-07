Eletrobras investe mais de R$ 33 milhões em melhoria de rede

Já passa de R$ 33 milhões o investimento feito pela Eletrobras Distribuição Alagoas na ampliação e reforma de redes de baixa e média tensão no Estado. As ações fazem parte do subprojeto regularização de clandestinos, desenvolvido desde 2014, pelo Projeto “Energia +” da Distribuidora com financiamento do Banco Mundial.

Já foram implantados quase quatro mil novos postes, 204 transformadores, além da extensão e reforma de mais de 230 quilômetros das redes “compactas” de média tensão e “multiplexadas” de baixa tensão. Estes novos modelos de rede trazem espaçadores entre os fios e cabos protegidos, oferecendo mais segurança ao sistema elétrico e à população.

Até agora as obras contemplaram 26 municípios nas quatro regiões de Alagoas, incluindo Maceió, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, União dos Palmares, Piranhas, Pariconha, Matriz do Camaragibe, Jequiá da Praia, entre outros. Quase 100 colaboradores são mobilizados para atendimento do projeto.

“O objetivo da reforma da rede é dar mais segurança e confiabilidade ao sistema elétrico”, declara Jarson Amaral, coordenador do projeto de regularização de clandestinos, explicando que o programa realiza ainda a instalação de medidores em consumidores clandestinos, implantação de novos cabos e adequação de toda a alimentação de energia da casa dos clientes.

“Abordamos consumidores com ligações inadequadas e implantamos o padrão da Empresa, com um disjuntor geral, aterramento, eletrodutos e cabos apropriados. Já foram realizadas mais de nove mil ligações seguindo o padrão técnico e de segurança e aproximadamente 17 mil medidores novos”, completa.

Através da implantação de postes novos e das extensões de rede, a população de muitos locais tem se beneficiado de outros serviços, além da energia elétrica, como instalação de iluminação pública e o fornecimento de serviços de internet e telefonia.

Fonte: Assessoria