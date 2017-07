Hospital do Agreste de Alagoas atende mais de 700 vítimas de picada de escorpião

Mais de 700 vítimas de ataques de escorpião foram atendidas no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, no primeiro semestre deste ano. A informação foi confirmada em um relatório divulgado nesta sexta-feira (14) pela unidade de saúde.

De acordo com o relatório, foram contabilizados 960 vítimas de ataques de animais peçonhentos (aranhas, cobras, escorpiões). Destes casos, 79% representam as picadas de escorpião com 759 pessoas atendidas no hospital.

O número aumentou em comparação com a quantidade de atendimentos do mesmo período de 2016, que totalizou 606 atendimentos apenas de ataques de escorpião.

Ainda segundo os dados do relatório referentes a picadas de escorpião, Arapiraca lidera com 632 casos atendidos; seguida por Limoeiro de Anadia, 24 casos; e Girau do Ponciano, com 16.

A assistente social do hospital, Ana Lúcia Lima, orienta a população que para evitar o aparecimento dos animais o ideal é não acumular lixo em casa ou terrenos.

Em caso de ataque, a vítima deve lavar o local da picada com água e sabão, fazer uso de analgésico até que chegue ao hospital, para que o médico possa avaliar o caso.

Ainda segundo o relatório, foram 467 vítimas do sexo feminino e 292 do sexo masculino. A maior incidência registrada está em pessoas entre 20 e 34 anos de idade.

Fonte: G1/AL