Jovem é preso por porte ilegal de arma de fogo

Policiais civis do 79º Distrito Policial (79º DP), comandados pelo delegado Sandro Marcelo, autuaram em flagrante nesta quinta-feira (13), Higor Viana Lopes dos Santos, de 18 anos, por porte ilegal de arma de fogo.

O jovem foi localizado e detido, por guardas municipais no município de Teotônio Vilela.

Durante a ação foram apreendidos com ele um revólver calibre 38, com seis munições intactas do mesmo calibre.

Após ele ter sido preso, foi conduzido ao 79º DP, e está à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Civil