Renan Filho entrega 245 casas e destaca investimentos em Penedo

O governador Renan Filho participou, nesta sexta-feira (14), da entrega de 245 casas do conjunto habitacional Velho Chico II, em Penedo, no Baixo São Francisco, e destacou os investimentos do Governo de Alagoas em infraestrutura e habitação feitos no município. Entre as obras executadas, Renan Filho destacou a construção do 11º Batalhão de Polícia Militar e a rodovia Penedo-Pindorama.

“Essa rodovia que nos trouxe aqui, que liga Penedo a Pindorama, vai aproximar em 20 quilômetros as cidades de Penedo e Maceió, e é um sonho antigo dos penedenses que está sendo realizado. Passamos também pelo Batalhão da Polícia Militar e vimos muita gente trabalhando. É uma alegria verificar que o Estado de Alagoas enfrenta a crise com trabalho e com dedicação. Esse novo Batalhão, junto com a Força Tarefa, que colocou novas viaturas, e a radiocomunicação digital que lançamos aqui em Penedo no mês passado, vão reforçar muito a segurança pública na cidade”, lembrou Renan Filho.

O governador anunciou ainda a construção de um Centro de Ensino Integrado (CEI) entre os investimentos a serem feitos no município. “Temos a educação em tempo integral, a recuperação do ginásio histórico de Penedo, que está quase pronto. Já fizemos a estrada Pindorama-Bolivar, que tem grande parte dela passando dentro de Penedo. Asfaltamos quase 10 quilômetros de ruas na área urbana e, na área onde está o ginásio e a escola em tempo integral, o Governo vai construir um Centro de Ensino Integrado, um CEI, que vai dotar toda aquela área de estrutura necessária para a gente avançar na política de escola de tempo integral em Alagoas, que tem sido um grande sucesso.

Outro projeto de infraestrutura importante para Penedo, a ponte que liga o município a Neópolis, em Sergipe, foi abordado pelo senador Renan Calheiros, que acompanhou a entrega das casas.

“Nós incluímos recursos no Orçamento da União e no PAC das Cidades para a ponte Penedo-Neópolis e esperamos, em breve, iniciar os processos licitatórios. Esse é um projeto fundamental para integrar a cidade de Penedo ao Estado de Sergipe e ao Brasil”, afirmou o senador.

Sonho realizado

As 245 moradias entregues nesta sexta formam o último lote das 2.500 casas do conjunto Velho Chico II e foram orçadas em R$ 57 mil cada unidade, totalizando um investimento de quase R$ 14 milhões nesta etapa. Elas foram construídas com recursos do Ministério das Cidades e Banco do Brasil.

A diarista Jussara Ferreira da Silva, de 25 anos, que recebe as chaves da sua nova casa na próxima segunda-feira (17), falou da expectativa vivida nos últimos quatro anos.

“Foram quatro anos de espera por esse sonho. É uma felicidade muito grande nesse momento; é uma sensação que só Deus explica. Vai ser uma mudança muito grande. Meus filhos vão ter a praça para brincar e uma casa melhor pra morar, sabendo que a cada vai ser da gente para o resto das nossas vidas”, comemorou Jussara.

“Hoje, essas pessoas estão realizando o sonho de ter uma casa própria. Já são mais de 2.500 unidades entregues pelo prefeito Március Beltrão. A cidade de Penedo vive um clima novo, de preparação para que ela receba mais atrativos para seus moradores e turistas. Vamos continuar trabalhando, porque o crescimento de Penedo é o crescimento de Alagoas”, disse o governador Renan Filho.

A cerimônia no conjunto Velho Chico II contou com a presença dos deputados federais Ronaldo Lessa, Paulão e Rosinha da Adefal; do prefeito Marcius Beltrão e do vice-prefeito Ronaldo Lopes; do presidente do Instituto do Meio Ambiente, Gustavo Lopes, e dos secretários de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Hélder Lima, e da Mulher e Direitos Humanos Cláudia Simões, além de vereadores e secretários municipais.

