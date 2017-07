SEMED distribui material didático para apoio às ações do Programa Escola 10

A Secretária Municipal de Educação, Cintia Alves, juntamente com a Coordenação do Programa Escola 10, iniciaram nesta quarta-feira, 12 de Julho, a entrega do material didático de apoio pedagógico aos diretores e articuladores de ensino.

A ação visa atender a aproximadamente 1500 estudantes matriculados do 5º ao 9º ano na rede Municipal, apoiando estratégias de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática com vistas a elevar a proficiência desses estudantes, preparando-os para a Prova Brasil que será aplicada entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro.

Com a chegada dos livros nas escolas municipais, o programa inicia a fase de formação em serviço para os professores da rede, ampliando a frente de trabalho no eixo pedagógico com foco na qualidade da educação e nas metas do IDEB pactuadas por cada escola.



