Serviços da Central Já! de Penedo estão funcionando em lugares provisórios

A Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), informa que os serviços disponibilizados pela Central Já! de Penedo estão funcionando em lugares provisórios por conta dos reparos estruturais que estão sendo realizados na unidade.

De acordo com o SAC, para dar continuidade aos atendimentos, quem quiser ter acesso aos serviços dos órgãos Procon, IMA e Sine, deve ir até a Praça Barão de Penedo, nº 157, no Centro Histórico, ao lado da Prefeitura Municipal. Já os serviços relacionados ao Instituto de Identificação podem ser realizados na Rua Damaso do Monte, nº 141, também no Centro Histórico do município.

A Superintendência reforça que as demais Centrais Já! do interior seguem funcionando normalmente, das 8h às 14h. Na capital, as unidades funcionam das 8h às 17h.

Fonte: Agência Alagoas