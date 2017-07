TCE-AL abre edital para Processo Seletivo de cargos comissionados

O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL) divulgou um edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para cargos comissionados do órgão. O edital foi publicado no Diário Eletrônico do TCE na edição da última quinta-feira (13).

Segundo a publicação, estão sendo ofertadas três vagas, sendo uma para assessor jurídico, a ser lotado na 4ª Procuradoria de Contas, e outras duas para assessor de conselheiro, que irão trabalhar nas 2ª e 3ª procuradorias.

Para o cargo de assessor jurídico, o salário tem remuneração bruta de R$ 6,5 mil. Já para a função de assessor de conselheiro, o salário bruto é de R$ 3,5 mil.

Para concorrer o interessado deve ser bacharel em Direito. No entanto, apenas o cargo de assessor jurídico que é necessário ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O candidato não pode ter sofrido condenação criminal, nem penalidade administrativa nos últimos 5 anos ou ação civil pública.

É preciso ainda estar em dia com as obrigações eleitorais e com as militares, no caso dos homens. Também não poderão participar parentes de até o 3º grau de membros ocupantes de cargos comissionados ou funções.

Inscrições

Os interessados deverão comparecer ao Ministério Publico de Contas de Alagoas, que fica na Avenida Fernandes Lima, 1047, 2º andar, no bairro do Farol. O atendimento será feito entre os dias 17 e 21 de julho, das 8h às 17h. O candidato precisa levar cópia de RG, CPF, além do currículo.

Prova

A prova escrita terá 5 questões discursivas sem limites de linhas. A prova discursiva ocorrerá no horário de 14h às 18h no dia 25 de julho de 2017 no auditório do TCE-AL, na Avenida Fernandes Lima, 1047, bairro do Farol. Depois, oito melhores candidatos serão convocados para entrevista. A formação da listados candidatos será feita mediante juízo discricionário dos procuradores.

Fonte: G1/AL