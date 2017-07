Empresas de Apostas Online dizem que irão honrar seus compromissos com os ganhadores

Duas das maiores empresas de aposta online, Futebol Velho Chico e EsporteNet, publicaram em seus sites informativo para os ganhadores da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada na última quarta-feira, 12. Na oportunidade os times visitantes saíram vencedores.

Nas redes sociais, vários apostadores publicaram suas apostas identificando que tinham acertados todos os resultados. Várias sátiras foram publicadas, como forma de deboche com os ganhadores dizendo que ninguém iria receber dinheiro pelas apostas. Mas, não é bem isso que deve acontecer. As empresas Futebol Velho Chico e EsporteNet, em seus sites oficiais, informaram que irão pagar as apostas realizadas na última quarta-feira, 12, no campeonato brasileiro da série A. O detalhe é que as empresas irão inicialmente pagar as apostas de menor valor e as de valores elevados irão pagar de forma gradativa.

Confira abaixo as Notas emitidas pelas empresas.

por Redação