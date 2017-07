EXCLUSIVO: Renan Calheiros, Renan Filho e Marcius Beltrão falam sobre a entrega das 245 casas em Penedo

No Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco, da última sexta-feira, 14, o apresentador e repórter Valdi Fernando, esteve acompanhando na íntegra a entrega das 245 residências do Conjunto Velho Chico 2, em Penedo.

Valdi Fernando entrevistou o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros. Todos falaram das satisfação em participar deste momento de alegrias com as pessoas que foram beneficiadas com as residências.

Confira abaixo as entrevistas:

Marcius Beltrão

Renan Filho

Renan Calheiros

por Redação