Messias: estudante de 13 anos esfaqueia colega de 16 em frente a escola estadual

A Polícia Civil deve investigar o assassinato de um adolescente de 16 anos, morto a facadas no final da tarde de sexta-feira (14), em frente a escola em que estudava, na cidade de Messias. O principal autor do crime é outro adolescente de 13 anos, colega da vítima.

Testemunhas relatam que os estudantes já tinham se envolvido em outros atritos e que a motivação do crime seria passional. A namorada de um dos adolescentes seria ‘pivô’ dos desentendimentos e do crime.

A vítima foi esfaqueada pelas costas e no pescoço, e chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde chegou em óbito. A faca usada no assassinato foi abandonada pelo menor de 13 anos na cena do crime. O garoto também fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.

O crime causou alvoroço entre alunos e transeuntes.

A Polícia Civil deve investigar o caso sem descartar outras linhas de investigação.

O corpo do adolescente esfaqueado já está no IML de Maceió e deve passar por necropsia, para ser liberado para sepultamento.

Enforcamento

Um seguindo crime foi cometido na cidade de Messias também ontem. O corpo de Cícero Manoel da Silva, de 35 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e uma lesão no pescoço. O irmão da vítima esclareceu que ele foi pescar no começo da manhã, no Povoado Canoas e demorou a voltar. Ao sair a procura, ele encontrou o corpo de Cícero a acionou a polícia.

É também do irmão da vítima a informação de que Cícero saiu de casa com sua moto e que a mesma não estava onde o corpo foi encontrado.

A principal hipótese da polícia é de que Cícero tenha sido vítima de enforcamento, mas a Perícia Oficial de Alagoas deve emitir laudo conclusivo.

