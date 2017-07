Adolescente é encontrada morta dentro de casa em Maravilha

Uma adolescente foi encontrada morta dentro de casa na cidade de Maravilha, no sertão alagoano, na noite deste domingo, 16.

A identidade da vítima não foi repassada, mas as informações da polícia dão conta que a adolescente tinha 17 anos e foi encontrada dentro de casa com uma marca de tiro na região do abdômen.

As motivações do crime e a identidade dos algozes ainda são desconhecidas pelas autoridades policiais. O crime, supostamente, será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Equipes do Instituto de Criminalísticas e Instituto Médico Legal estiveram no local para os devidos procedimentos.

com Correio Notícia