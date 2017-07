ÁUDIO: Renan Filho fala sobre os refletores no estádio do Sport Club Penedense

Em entrevista exclusiva ao Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco, o governador de Alagoas Renan Filho falou sobre a instalação dos refletores no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.

Na entrevista o governador garante que até o final do ano os refletores no campo do Penedense vai ser instalados e caso o clube suba para a 1ª divisão, o time vai poder mandar seus jogos em Penedo.

Confira a entrevista abaixo:

por Redação