Avó e neto morrem atropelados na AL-220, em Arapiraca

Um atropelamento ocorrido na tarde deste domingo (17) resultou na morte de duas pessoas. Avó e neto tentavam atravessar a AL-220, em trecho que corta o Sítio Bom Jardim, zona rural de Arapiraca, quando foram colhidos por um Corolla preto, de placa QLE-0204.

Testemunhas reconheceram as vítimas, confirmando o parentesco entre elas. Informações extraoficiais dão conta que ambos voltavam de uma visita à casa de familiares.

Não há informações oficiais sobre o condutor do Corolla ou os nomes das vítimas. O para-brisa do carro foi avariado e as vítimas arremessadas metros à frente. O veículo seguia de Arapiraca/Limeiro de Anadia, no momento do sinistro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas apenas constataram o óbito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil que deverá abrir inquérito para investigar se houve dolo.

