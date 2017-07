Chegou em Penedo a Loja “Doce Lar Móveis e Eletro”

Já está em pleno funcionamento o “Doce Lar Móveis e Eletro”, loja especialização em móveis e eletrodomésticos na cidade de Penedo.

Inaugurada na última semana, o estabelecimento já foi bastante visitado por clientes pelo simples fato de possuir produtos diversificados e com preços acessíveis dentro do mercado. Um dos diretores da loja, o senhor Lauro, informa que os todos os produtos estão em promoção tanto no crediário como também no cartão.

A loja fica localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves no antigo prédio onde funcionava a Sil Móveis, na parte alta da cidade.

Para mais informações é só entrar em contato: (82) 9 9629-5080.

por Redação