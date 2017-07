Com reajuste zero, professores da rede municipal de Maceió deflagram greve

Com a proposta de reajuste zero para os servidores da cidade de Maceió no ano de 2017, os professores da rede municipal da capital se reuniram, na tarde desta segunda-feira (17), em assembleia extraordinária, e decidiram entrar em greve por tempo indeterminado já partir da próxima segunda-feira (24).

Durante a assembleia, os servidores cobraram uma linha de diálogo permanente com o Poder Executivo da capital para discutir a pauta, bem como uma contraproposta salarial da prefeitura.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal), a categoria decidiu pela greve a partir de segunda-feira (24).

Um calendário de luta será construído pela Comissão de Greve, em reunião na próxima quarta-feira (19). A prefeitura alega que não há caixa para conceder o reajuste solicitado pelos profissionais da área da educação municipal.

Ainda de acordo com o Sinteal, o primeiro ato publico será no início da manhã da próxima segunda (24), com concentração na Praça Deodoro, às 8h, com posterior caminhada até a sede da Secretaria Municipal de Finanças, no Centro. O objetivo é cobrar da prefeitura uma resposta sobre a demanda da categoria.

Fonte: Gazetaweb