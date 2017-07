Penedense vence jogo-treino contra o Arena Serraria por 3 a 0

Um bom público compareceu ao estádio Dr. Alfredo Leahy neste sábado, 15, para acompanhar o primeiro teste do time ribeirinho visando o Campeonato Alagoano da 2ª divisão de 2017. O Sport Club Penedense venceu o Arena Serraria pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por: Drey, Marcos Bala e Casinha.

O técnico do Penedense, Alexandre Santos, utilizou as substituições para observar os jogadores para assim dá um diagnóstico daqueles que realmente irão fazer parte do elenco final de preparação para o certame estadual. Além dos jogadores oriundos de outros estados, trazidos pelo empresário Renato, quatro são de Penedo e conhecidos da torcida ribeirinha, são eles: Jan, Marcos Bala, Drey e Casinha.

Os jogadores que entraram como titular do Penedense na partida foram: Manoel. Daniel, Elenilton, Casinha e Drey. Rafael, Matheus, Ciccero e Jan. Marcos Bala e Junior.

A pretensão da comissão técnico do Penedense é fazer mais alguns jogos treinos, que servirão como teste para alguns jogadores.

Os alimentos arrecadados no jogo-treino vão ser doados para uma instituição de caridade em Penedo.

por Redação