Suspeitos de assalto presos pelo 1° BPM denunciam agressão durante prisão

Dois suspeitos de terem cometido assaltos em Maceió denunciaram, nesta segunda-feira (17), na Corregedoria da Polícia Militar que foram agredidos e tiveram seus objetos pessoais roubados por militares do 1° Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante abordagem que culminou com a prisão dos mesmos.

A denúncia é levada pelo juiz Sóstenes Alex, que atua na 2° Vara Criminal, e refere-se a um pedido de André Luiz Albuquerque, de 33 anos, preso por assalto após trabalho de inteligência da polícia. A guarnição policial comandada pelo major Rocha Lima foi até a casa do assaltante, no Conjunto Jardim Acássia, no Pinheiro, para realizar a prisão.

André Luiz foi reconhecido por meio de filmagens como o assaltante de uma loja de materias de construção, no Poço. Na oportunidade, o suspeito aparece nas câmeras de vigilância com uma arma de fogo em punho rendendo funcionários para roubar o dinheiro do caixa. Após ser preso pela polícia no dia seguinte, o suspeito, bem como o vigilante do lugar que teria também participação no crime, denunciaram à Justiça o caso e alegaram truculência policial além de roubo de objetos pessoais como notebooks e celular durante a prisão.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o juiz que levou o caso até a Corregedoria de Polícia Militar, mas não obteve retorno. No dia da ação, a operação era comandada pelo Major Rocha Lima, comandante do 1° BPM, mas o mesmo também não atendeu as ligações. Apenas o cabo De Lima, que também participou da operação, topou comentar o assunto. O cabo afirma à reportagem que a acusação “não faz sentido”.

“Isso não procede. Acusar todo mundo acusa, tenho 20 anos como militar do 1° Batalhão e isso não é a primeira vez”, contra.

O militar afirma ainda que tudo ocorreu como manda a Lei e como foi veiculado à imprensa. Segundo o cabo, não houve agressão alguma, mas evitou dar detalhes da ação para não gerar mais polêmica.

