TJ rejeita recurso e Maceió deve receber R$ 5 milhões da Fazenda de Alagoas

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), desembargador Otávio Leão Praxedes, rejeitou, nesta segunda-feira (17), um recurso apresentado pelo governo estadual que tinha como objetivo evitar a redistribuição dos repasses do ICMS referentes à arrecadação do setor de energia. Com a decisão monocrática, o município de Maceió deve ser beneficiado com cerca de R$ 5 milhões por ano em repasse da Fazenda Estadual.

De acordo com o Secretário de Finanças de Maceió, Felipe Mamede, a decisão do desembargador reforça a percepção que o Poder Executivo Municipal já vinha cobrado e, apesar das diversas solicitações, o Estado de Alagoas se negava a cumprir. Para o secretário, o não repasse dos valores – que gira em torno de R$ 5 milhões por ano -, estava prejudicando as finanças do município.

“Da maneira como se encontrava, a cidade de Maceió estava sendo prejudicada pelo fato de outros municípios terem uma fatia maior dos repasses do ICMS referente à arrecadação do setor de energia. A decisão do Tribunal de Justiça mostra que estávamos corretos nos nossos argumentos e, agora, caberá à Secretaria da Fazenda cumprir o que está na sentença”, explicou o secretário de Finanças.

O recurso apresentado pelo Governo de Alagoas era contra a decisão judicial que é fruto da iniciativa do município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, que obteve na justiça o direito à revisão do cálculo de repartição do ICMS do setor elétrico. A prefeitura da capital argumentou que o município sertanejo estava tendo “uma fatia” maior do bolo do ICMS, em detrimento de outros municípios, entre eles Maceió.

Comunicada sobre a decisão, a assessoria da Secretaria da Fazenda ficou de se pronunciar sobre a questão.

Fonte: Gazetaweb