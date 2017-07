AL fecha 32 mil vagas formais de trabalho no 1º semestre deste ano

Alagoas fechou 32.933 mil vagas formais de trabalho no primeiro semestre do ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (17) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Nos seis primeiros meses de 2017, foram 40.442 admissões para 73.375 demissões no estado. Somente no mês de junho, o saldo foi de menos 156 vagas formais.

Isso significa que o estado está demitindo mais que admitindo, seguindo na contramão da média nacional, que fechou o semestre com saldo positivo.

O setor que puxou os dados de Alagoas para baixo foi o da Indústria da Transformação, que fechou 27.055 vagas, seguido da Agropecuária (-2.494) e Comércio (1.795). O setor que menos fechou vagas foi de Administração Pública (-19).

Para o mês, quem mais perdeu postos de trabalho em junho foi o setor de Serviços (-259), seguido por Construção Civil (-199) e Comércio (-107). Por outro lado, o setor de Indústria de Transformação ganhou novos 397 postos de trabalho.

Girau do Ponciano e São miguel dos campos estão entre os municípios que mais tiveram desligamentos, com uma variação de -1,36% e -1,25%, respectivamente.

Fonte: G1/AL