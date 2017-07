Algás divulga resultado preliminar de concurso público para área jurídica

A distribuidora alagoana de gás natural, a Algás, publicou nesta terça-feira (18) em seu site o resultado preliminar do concurso público com duas vagas para analistas de processos organizacionais da área jurídica da companhia.

Os quase 500 candidatos que realizaram as provas já podem conferir suas notas no site www.algas.ieses.org. Segundo informações da Algás, o resultado final será divulgado em 10 de agosto no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos que vierem a ser contratados serão convocados de acordo com as normas publicadas no edital. A remuneração inicial é de R$ 4.446,86. Além do salário, a companhia oferece benefícios aos seus colaboradores, como plano de saúde e odontológico para o funcionário e dependentes, previdência privada, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio-creche, participação nos resultados da companhia, dentre outros.

O regime de trabalho na empresa é de dedicações exclusivas e 40 horas semanais. O acesso às informações completas do edital pode ser feito pelo endereço www.algas.com.br/a-algas/concursos/.

Fonte: Agência Alagoas