PC recebe nova denúncia sobre suspeitos que aplicavam golpe do cartão de crédito

Após a prisão de estelionatários pela Asfixia, suspeitos de aplicar golpes de cartões de crédito, na semana passada, uma nova vítima procurou a Polícia Civil para informar que também sofreu um prejuízo de R$ 20 mil.

Com a veiculação de reportagens nos meios de comunicação acerca da prisão de João Douglas Pereira Galindo Santos Clemente, 26 anos, ficou fácil para a atual vítima identificá-lo e acionar a polícia. A Polícia acredita que outras vítimas devem surgir para robustecer o inquérito. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que o suspeito chega aos imóveis destas vítimas.

Na semana passada, além de Josão Douglas, a polícia também prendeu José Silvestre da Silva, 60 anos, que comumente é investigado no esquema criminoso que tem como vítimas, principalmente, idosos. Ele teria a função de fazer contato telefônico com as vítimas.

De acordo com relatos da vítima, um homem entrou em contato por telefone, se identificando como funcionário de uma operadora de cartões de crédito e informando que a vítima necessitava trocar o cartão. Nesse contato além de fornecer dados pessoais, a vítima também informou a senha do cartão que julgava estar desativado para devida substituição.

A polícia diz que na sequência o acusado chega à residência da vítima com um envelope, entrega e leva consigo o cartão de crédito atual. Somente ao abrir o envelope a vítima descobre que se trata de um papelão ou um cartão desativado qualquer. As imagens abaixo foram repassadas à imprensa pela Polícia, que continua a investigação.

A Deic ressalta que as pessoas que foram vítimas deste tipo de golpe devem entrar em contato através do Disque Denúncia da Segurança Pública: 181. Alerta ainda que os cidadãos não transmitam dados pessoais e senhas por telefone para evitar esse tipo de golpe.

Fonte: AL24horas