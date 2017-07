Secult lança chamamento público para o Festival de Cinema de Penedo

No sentido de fomentar a produção audiovisual de Alagoas e no Nordeste, além da criação de espaços para debates e circulação de ideias do Cinema Brasileiro, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (18), o edital de chamamento público para seleção de organização que irá executar o Festival de Cinema de Penedo, no ano do Bicentenário de Emancipação Política de Alagoas.

Entidades interessadas na parceira deverão comparecer ao Museu Palácio Floriano Peixoto, sede da Secult, no dia 18 de agosto, às 10h, levando a proposta do Plano de Trabalho e documentação, em envelopes separados.

Poderão participar organizações da sociedade civil, que não tenham fins lucrativos, sediadas em Alagoas, ou com representação fixa, atuante e reconhecida no desenvolvimento de atividades culturais, convênios e parcerias, pelo prazo mínimo de três anos.

As propostas serão julgadas por uma Comissão de Seleção, cujas decisões estarão obrigatoriamente embasadas em parecer técnico.

O valor previsto para a realização da parceria do chamamento público é de R$ 350 mil, programado em dotação orçamentária própria e previsto no Orçamento do Estado para o exercício de 2017.

Fonte: Agência Alagoas