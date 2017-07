Servidores da Saúde de Maceió protestam para cobrar reajuste salarial

Servidores da Saúde de Maceió fizeram uma mobilização na manhã desta terça-feira (18), em frente à Secretaria de Saúde, no centro, para protestar contra a falta de reajuste salarial da categoria.

Eles ficaram na calçada em frente ao órgão e se mobilizavam sempre que o semáforo fechava. Cerca de 30 pessoas participam do ato com faixas e bandeiras.

Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Alagoas (Sindprev-AL), Sidines Silva, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), informou aos servidores que só poderá apresentar uma proposta de aumento daqui a três meses.

A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) informou, por meio de nota, que a prefeitura está adotando medidas para reequilibrar as contas do Município para estudar a possibilidade de reajuste. A Semge comunicou que permanece com a mesa de diálogos aberta para os sindicatos.

“Esse ato é em repúdio pelo não reajuste salarial dos trabalhadores municipais. Nós temos números que comprovam que o Município tem condições de conceder o reajuste. Rui ainda disse que iria analisar nesse tempo se daria o reajuste de apenas 1%, não podemos aceitar isso”, relata Silva.

Ainda segundo o presidente do Sindprev, no período de janeiro de 2013 a abril de 2017, a prefeitura de Maceió teve um aumento de 65,76 % nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), já para os servidores públicos houve uma perda inflacionária de 11,84 % de 2013 a 2016.

“Nós queremos que seja aberto o canal de negociação com o prefeito para apresentarmos os números do Município e argumentar. Queremos o reajuste de pelo menos menos 16% que é o acumulado das percas inflacionárias que tivemos desde o início da gestão de Rui”, falou o sindicalista.

Fonte: G1/AL