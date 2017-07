O alagoano Carlinhos Maia, que faz sucesso na internet com vídeos divertidos, terá participação no novo clipe da dupla Simone & Simaria. As gravações do clipe da música “Regime Fechado” começaram essa semana, ao lado de famosos como Nego do Borel, Giovana Ewbank, Tirulipa e Bella Falconi. Ontem, direto de Goiás, os famosos compartilharam muitas fotos, dando a entender que o trabalho está sendo bem divertido.

Fonte: Gazetaweb