Polícia Civil prende jovem por homicídio qualificado em Arapiraca

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Arapiraca, comandados pelo delegado Everton Gonçalves, prenderam nesta quarta-feira (19) um jovem por homicídio qualificado na região do Agreste alagoano.

Carlos Alexandre Silva Tavares, de 23 anos, conhecido como “Gu”, foi localizado e detido no município de Craíbas, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz Alfredo Mesquita da 5ª Vara Criminal de Arapiraca.

Carlos Alexandre é acusado de assassinar juntamente com outros dois comparsas, José Leonardo Souza de Queiroz, 22 anos, no dia 02 de dezembro de 2016, no bairro Canafístula, em Arapiraca.

Após a prisão, o fugitivo foi conduzido à 4ª Delegacia Regional de Polícia.

Em consulta ao sistema da Polícia Civil, Sispol, foi constatado que Carlos Alexandre já tinha cometido crime de roubo, em Arapiraca no dia 17 de março de 2014.

Fonte: Ascom/PC-AL