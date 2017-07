Programa Balanço Geral entrevista Renato, diretor de futebol do Penedense

O entrevistado desta segunda-feira, 17, no Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco foi o diretor de futebol do Sport Club Penedense, Renato “de careca”.

Na entrevista Renato fala da parceria que fez com o presidente do clube ribeirinho, Valdemir Santos, que aliás no início foi muito contestada pelos torcedores alvirrubro.

Vários outros assuntos foram abordados na entrevista, entre eles: contratação de jogadores, planejamento do time para a Segundona e os ônus e bônus para ambas as partes nesta parceria.

Confira abaixo a entrevista.

ÁUDIO 01 – Apresentação

ÁUDIO 02 – Preparação do time

ÁUDIO 03 – Projetos

