CRB deve ter força máxima para duelo contra o Guarani-SP

Com o retorno do atacante Zé Carlos e o impasse em torno da suposta suspensão do volante Yuri já superada, o CRB deverá ter força máxima para o jogo das 19h do próximo sábado, contra o Guarani, no Rei Pelé – palco de confronto entre equipes que estão no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro: o Bugre é líder, com 27 pontos, e o Galo ocupa a quarta colocação, apenas três pontos atrás.

Zé Carlos não participou do jogo contra o Juventude, na última terça-feira, porque recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Inter.

Por falar em cartão, contra o Juventude, houve uma confusão sobre se o árbitro da partida havia punido o zagueiro Adalberto ou o volante Yuri – que, neste caso, receberia o terceiro amarelo. Contudo, a súmula confirmou que os jogadores do CRB “amarelados” foram Adalberto e Edson Ratinho, como nenhum deles estava “pendurado”, o técnico Dado Cavalcanti não deverá ter desfalques

E além do retorno de Zé Carlos (Neto Baiano deve voltar para a suplência), outra novidade é que Tony pode seguir na criação do Galo, pois, Danilo Pires ainda não está totalmente recuperado de lesão no tornozelo direito sofrida no sábado passado.

Com isso, o Galo deve entrar em campo com Edson Kölln, Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Edson Ratinho, Tony e Chico; Zé Carlos e Erick Salles.

Para o duelo contra o Bugre, válido pela 16ª rodada da Série B, os ingressos estão à venda desde essa quarta-feira, a R$ 60 para as arquibancadas altas, R$ 40 para as baixas, e R$ 100 para as cadeiras especiais. Estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais têm direito à meia-entrada.

Os pontos de venda são os seguintes: Arena das Torcidas (Jatiúca, Farol e Serraria), Poly Sport (Centro, Shopping Maceió e Shopping Pátio), Bar do Carlão (Trapiche), Loja Grande Torcedor (Sams Club, na Jatiúca), Estande do Galo (segundo piso do Shopping Maceió) e Loja Jameika (Centro).

