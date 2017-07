Governo diz que editais da PM e CBM devem sair até o final de julho e anuncia mais dois concursos

Em uma transmissão ao vivo feita nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, 20, o governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou que os editais para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no estado, devem sair até o final deste mês. Foram anunciados também concursos para professor de escola em tempo Integral e para a Controladoria Geral do Estado, previstos para serem realizados até o final do ano.

Renan falou que estava aguardando a Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) deliberar o projeto que altera pontos da Lei Estadual que estabelece normas gerais para realização de concursos públicos no estado.

O projeto de autoria do deputado Sérgio Toledo (PSC) foi aprovado na tarde desta quinta, em sessão extraordinária.

Segundo o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques Santos, já existe uma minuta de edital pronta, mas devido à aprovação do Projeto de Lei ela deve passar por algumas modificações para ser encaminhada para a Procuradoria Geral do Estado, onde será analisada a toda a parte jurídica do texto, antes de ser divulgado.

“A lei atual tornava o concurso moroso, mas com todas as alterações aprovadas hoje pela Assembleia vamos ter um concurso mais célere. Foi uma aprovação muito importante para termos um concurso seguro, com um custo razoável e com um tempo ideal para fazê-lo acontecer” acrescentou o secretário.

O governador anunciou também a realização de mais dois concursos até o final de 2016. Para professor de escola em tempo integral, o primeiro na categoria para 35 unidades alagoanas; e para a Controladoria Geral do Estado, que deve passar pela ALE, até o mês de agosto, para que sejam criados os cargos. A expectativa é que sejam ofertadas 40 vagas para a CGE.

Fonte: CadaMinuto