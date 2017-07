Novo espaço da Escola Santa Luzia trouxe maior qualidade para o processo de ensino/aprendizagem

Com a parceria estabelecida pela Prefeitura de Penedo e a Federação das Indústrias do Estado d Alagoas (Fiea), foi possibilitado à transferência de todos os estudantes matriculados do 3º ao 9º ano que antes assistiam as aulas na estrutura de um prédio alugado pelo município, para a partir de agora frequentarem as instalações da antiga Escola SESI/SENAI que fica localizada no mesmo bairro onde os estudantes já frequentavam as aulas.

Na última semana o prefeito Marcius Beltrão, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, Cintya Alves e o representante da Casa da Indústria, Max Nepomuceno que na oportunidade representou o presidente da Casa da Indústria, José Carlos Lyra, estiveram vistoriando as instalações da Escola SESI/SENAI, para ajustar os últimos detalhes para a concretização da parceria.

As aulas da Escola Municipal Santa Luzia tiveram início nesta segunda-feira, 17, com grande participação de pais e alunos, sendo constatado de imediato a felicidades das crianças e adolescentes ao chegarem no novo espaço de convívio escolar, não sendo diferente a autoestima dos professores e servidores da rede municipal de ensino que passaram a ter o novo prédio como sua segunda casa.

Para Cintya Alves o empenho do prefeito Marcius Beltrão foi fundamental para garantir a parceria com o presidente José Carlos Lyra, concretizando uma nova realidade para os corpos discente e docente. A secretária lembrou ainda que a Escola Douglas Apratto Tenório também está sediada praticamente no Bairro Santo Antonio, sediada no antigo prédio da Faculdade de Formação de Professores de Penedo, acomodando de forma mais confortável estudantes e servidores daquela unidade de ensino.

“Não temos como não alargar um sorriso quando visitamos a Escola Santa Luzia nesse novo espaço e encontramos crianças alternando a aprendizagem da sala de aula com as brincadeiras no amplo pátio que o prédio oferece a partir de agora”, declarou alegremente a secretária Cintya.

