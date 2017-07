Novos servidores da Uncisal são empossados

O sonho de ingressar no serviço público se concretizou nesta quinta-feira (20) para os 128 servidores empossados para compor o quadro funcional da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal).

Os novos servidores do nível médio são técnicos de enfermagem e técnicos de radiologia. No nível superior foram empossados servidores para os cargos de enfermeiro, farmacêutico, médico e nutricionista.

A solenidade aconteceu no miniauditório Emil Burihan, localizado no térreo do prédio sede da universidade. Na oportunidade, a reitora da Uncisal Rozangela Wyszomirska destacou que a Uncisal é uma universidade pública estadual e portanto pertence ao público alagoano.

Rozangela lembrou que qualquer unidade do SUS tem a obrigação de receber e atender os usuários com educação para assim poder contribuir para a construção de uma sociedade melhor. “A Maternidade Escola Santa Mônica possui a melhor equipe de Alagoas e do Nordeste na área da saúde materno-infantil”, ressaltou a reitora.

Sobre a chegada dos novos empossados, a reitora também disse que “os novos servidores que se integram ao quadro funcional da Santa Mônica irão permitir que sejam ativados 26 novos leitos de UCI e UTI neonatal para atender à população usuária dos SUS em Alagoas”.

Presente à solenidade, o secretário de Estado da Saúde, Christian Teixeira, enfatizou que os novos integrantes da Uncisal agora se juntam aos 72 mil servidores públicos estaduais cuja função deve ser desenvolvida com empenho e profissionalismo. “A sensação de poder salvar a vida de uma pessoa não tem preço”, destacou o secretário.

Os demais servidores convocados que ainda estão com algum tipo de pendência podem pedir prorrogação de posse por mais trinta dias.

Já os 128 novos servidores da Uncisal passarão por um treinamento obrigatório nos dias 24 e 28 de julho e após essa data já poderão se apresentar na Santa Mônica.

Fonte: Agência Alagoas