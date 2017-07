Agência Desenvolve e Prefeitura de Penedo realizam feirão de credito

O Governo do Estado por meio da agência de credito Desenvolve, em parceria com a Prefeitura de Penedo, realizou na casa de Aposentadoria nessa sexta-feira (21), um feirão de credito para micro empreendedores individuais, pequenas empresas, produtores rurais, entre outros. Com o objetivo de fortalecer a economia de base do município.

O evento contou com a presença do Prefeito Március Beltrão, vice Ronaldo Lopes, Deputado Federal Ronaldo Lessa, Presidente da desenvolve Rafael Brito, entre outras autoridades.

A Desenvolve é uma agencia criada pelo governo estadual para oferecer condições mais favoráveis de credito aos empreendedores alagoanos, tratando-se de um credito diferenciado e orientado para desenvolver a atividade produtiva no estado. Durante a solenidade foi assinado pelo Prefeito Március Beltrão e o Presidente da desenvolve Rafael Brito, o termo de parceria entre a Prefeitura e a instituição, onde agentes de créditos locais poderão atender aos empreendedores e produtores rurais penedenses.

O Deputado Federal Ronaldo Lessa salientou a nova politica do governo estadual, para desenvolvimento de credito adotada na gestão do governador Renan Filho, sendo esse o caminho da chamada economia solidaria, onde os interessados encontram facilidades e juros subsidiados para aquisição de empréstimos, com o objetivo de desenvolverem seus negócios, diferente do que ocorre nos bancos normais.

O Presidente da Desenvolve Rafael Brito destacou a oportunidade oferecida pelo Governo do estado e afirmou que no governo Renam Filho, a oferta de credito pela agencia aumentou consideravelmente, já que em 2014 no governo anterior foram financiados apenas R$ 500 mil reais, sendo que no ano passado esse número subiu para R$ 4 milhões. O presidente da instituição pediu a presença do jovem empreendedor Alenilton Santos que recebeu um premio de suas mãos.

Durante sua apresentação também foi apresentado um vídeo em que o empresário Alexandre Malta, dono da Fabrica de Biscoitos Delicia fala sobre a aquisição de credito por meio da desenvolve, quando ampliou o seu maquinário e também a produção de biscoitos após o empréstimo.

“Com alto índice de desemprego entre jovens no Brasil, é preciso iniciativas como o juventude e empreendedorismo, iremos continuar através do desenvolve ensinando a pescar, além de dar a vara e o anzol, oferecendo assim todas as condições para o fortalecimento do empreendedorismo em Alagoas”, afirmou.

Após a fala do Presidente da desenvolve, o Prefeito Marcius Beltrão assinou junto com a Presidente da Sociedade de cultura e arte Popular de Penedo, Marta Martires, o termo de doação de 15 barracas de feira. Em sua fala o gestor municipal citou os investimentos realizados pelo município em habitação, pavimentação de ruas, destacando também a importância do empreendedorismo para geração de emprego e renda em Penedo.

Marcius Beltrão também destacou a criação do distrito industrial e da instalação de uma indústria de estofamento, pertencente ao empreendedor penedense seu Manoel, que irá realizar a mudança de seu estabelecimento, que hoje funciona na Cohab, assim que o mesmo estiver funcionando.

O Palestrante, gerente da desenvolve Thiago Pires, explicou para os interessados em adquirir financiamento as linhas de credito da instituição, que são desburocratizadas pelo governo do estado para beneficiar os empreendedores, além de fazer uma simulação com valores de credito a juros de 1 e 1,4%, e os valore das prestações em 24x.

Fonte: Assessoria