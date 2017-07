Alimentos arrecadados em jogos do Penedense serão doados ao Lar São José

Em entrevista ao programa Balanço Geral, desta sexta-feira, 21, o diretor do Sport Club Penedense, Renato “de careca”, informou que boa parte dos alimentos que estão sendo cobrados aos torcedores do clube para assistirem esses amistoso iniciais de preparação serão doados ao Lar São José de Penedo.

O diretor do Penedense se fez presente ao Lar e constatou a realidade dos idosos que são atendidos pela unidade. “Fiz um compromisso com a diretora do Lar, a senhora Vera, e parte dos alimentos que nós estamos arrecadando iremos repassar ao Asilo, isso é o compromisso social que o Sport Club Penedense está fazendo e pretendemos fazer durante os próximos meses”, finalizou Renato.

por Redação