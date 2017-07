Secretaria de Educação oferta cursos técnicos em 35 escolas estaduais

Trinta e cinco escolas da rede estadual estão com inscrições abertas para o MedioTec, uma ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que visa ofertar cursos técnicos para alunos do ensino médio regular de unidades de ensino públicas. Em Alagoas, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) oferece 27 cursos técnicos do programa para 2.500 estudantes de 15 a 19 anos matriculados na rede estadual.

As pré-inscrições estão em andamento nas escolas e a previsão é que as aulas comecem no dia 14 de agosto. Os cursos estão divididos em sete eixos e contemplam áreas como mecânica, manutenção automotiva, fruticultura, informática, logística, produção de moda, áudio e vídeo, aquicultura, eventos, turismo, hospedagem, agropecuária, logística, agroecologia, dentre outros.

O programa oferece cursos técnicos concomitantemente ao ensino médio regular, garantindo ao estudante o direito de aprendizagem e aperfeiçoamento contínuos que contribuirão para sua inserção no mercado de trabalho.

“Por meio destes cursos, queremos desenvolver as habilidades básicas, gerais e específicas dos estudantes, permitindo-os compreender os processos de produção, prestação de serviços e variações do mundo do trabalho”, diz o superintendente de Políticas Educacionais da Seduc, Ricardo Lisboa.

Onde se inscrever

Veja abaixo a lista das escolas que ofertam o MedioTec:

Maceió: Escola Estadual Miran Marroquim (Jacintinho); Escola Estadual Theonilo Gama(Jacintinho); Escola Estadual Correia das Neves (Prado); Escola Estadual Theotonio Vilela Brandão (Santo Eduardo); Escola Estadual José Correia da Silva Titara (Cepa, Farol); Escola Estadual Moreira e Silva (Cepa, Farol); Escola Estadual Rosalvo Lobo (Jatiúca) e Centro de Educação Profissional e Tecnológica Dicionarista Aurélio Buarque de Holanda (Colina dos Eucaliptos);

Arapiraca: Escola Estadual Pedro de França Reis e Escola Estadual Costa Rego;

Rio Largo: Escola Estadual Santos Dumont e Escola Estadual Fernandina Malta;

Marechal Deodoro: Escola Estadual Maria Paulina da Fonseca;

Palmeira dos Índios: Escola Estadual Humberto Mendes;

Penedo: Escola Estadual Dr.Alcides de Andrade;

Santana do Ipanema: Escola Estadual Mileno Ferreira da Silva;

São Miguel dos Campos: Escola Estadual Ana Lins;

Coruripe: Centro de Educação Profissional Maria Alice Beltrão;

São José da Laje: Escola Estadual Carlos Lyra;

Murici: Escola Estadual Professor Loureiro;

Santana do Mundaú: Escola Estadual Manoel de Matos;

Boca da Mata: Escola Estadual Josefa Cavalcante Suruagy;

Campo Alegre: Escola Dom Constantino Luers;

Teotônio Vilela: Escola Pedro Joaquim de Jesus;

Cajueiro: Escola Estadual Inaura Casado;

São Luís do Quitunde: Escola Estadual Margarida Pugliese;

Porto Calvo: Escola Estadual Guedes de Miranda;

Japaratinga: Escola Estadual Dom Eliseu;

São Miguel dos Milagres: Escola Estadual Francisco Falcão;

Igreja Nova: Escola Estadual Pedro Reys;

Porto Real do Colégio: Escola Estadual Dona Santa Bulhões;

Santa Luzia do Norte: Escola Estadual Dr. Sidrônio Augusto de Santa Maria;

Coqueiro Seco: Escola Estadual Cônego Amando de Gusmão;

Batalha: Escola Estadual Adalberto Marroquim;

Piranhas: Escola Estadual José Sena Dias.

Fonte: Agência Alagoas