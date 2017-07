Homem é preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em São Miguel dos Campos

No final da tarde desta sábado, 22, um homem identificado como Djavan Guilherminho da Silva, vulgo Neguinho da mutuca ou vingador, de 22 anos, foi preso em flagrante em São Miguel dos Campos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Guarnições da Rocam e Radiopatrulha da 1ª CIA/I, após levantamento do serviço de inteligência, prenderam o suspeito no Conjunto Hélio Jatobá 2, num local onde funcionaria uma boca de fumo. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, 45 pedrinhas de crack, 6 pedras de crack para corte, uma bombinha de maconha, R$ 405,00 em dinheiro, uma moto Honda CG 125 NME 2377 e um celular motorola.

O autor, que já tem passagem por tráfico de drogas, e todo o material apreendido, foram levados a 6ª DRP, no município, para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: AL24horas