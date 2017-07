Nova cara do Programa Balanço Geral agrada público penedense

O novo formato do Programa Balanço Geral, da Emissora Rio São Francisco (1490 Khz), já caiu nas graças dos ouvintes penedenses. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h.

Na primeira parte do programa, que vai das 17h às 18h, os apresentadores Valdi Fernando e Walberth Lima, noticiam informações de nível local, estadual e internacional. Já na segunda parte do programa, que vai das 18h às 19, é a vez do quadro Papo Esportivo, trazendo todas as informações do mundo esportivo e em especial do glorioso Sport Club Penedense.

A forma dinâmica como são passadas as notícias e a credibilidade nas informações são os pontos fortes deste novo projeto do programa Balanço Geral. Nas redes sociais, através do aplicativo Radio Net, onde o link da emissora está disponível, os acessos são impressionantes. No mês de junho, os acessos somavam 1.857 e neste mês de julho até agora já tem 2.718 acessos. Isso mostra que além do programa Balanço Geral, os ouvintes estão voltando a curtir a programação da Emissora Rio São Francisco.

Para curtir o programa Balanço Geral é só baixar o aplicativo Radios Net e pesquisar a rádio com a nomenclatura “Rádio Rio São Francisco” ou pelo rádio sintonizando 1490 Khz, ou também podem sintonizar pela web rádio OparaNews que diariamente está em conexão com o programa.

ACESSE: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-rio-sao-francisco-1490-am/46076

ACESSE: http://webradiooparanews.com/

por Redação