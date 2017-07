Ciclista é atropelado por carro na AL-210 em Capela

Um homem foi atropelado por um carro na rodovia AL-210 , na manhã desta segunda-feira (24), nas proximidades da Fazenda Bandeira, em Capela, Zona da Mata alagoana.

De acordo com policiais da 4ª Companhia de Polícia Militar, a vítima era ciclista e transitava pela pista quando foi surpreendido por um Pálio, de cor prata e placa NMC-0845. O para-brisa do veículo ficou completamente destruído.

Além do ciclista, dois ocupantes do automóvel foram socorridos e levados para o hospital de Capela. Já o ciclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Fonte: AL24horas