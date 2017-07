Penedense vence mais um amistoso preparatório para a 2ª divisão de 2017

Neste domingo, 23, o Penedense realizou mais um jogo amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão de 2017. O adversário desta vez foi a equipe do Santa Cruz de Taquarana/AL. A partida aconteceu no estádio Dr. Alfredo Leahy e teve um público de 107 torcedores e uma renda de R$ 535,00.

O Penedense venceu a partida por 4 a 0. Os gols do time ribeirinho foram marcados por: Bruno, Drey (02) e Cícero.

O time teve algumas alterações em relação ao primeiro amistoso na semana passada. Entre as mudanças, as que mais chamaram a atenção foi a entrada do volante Sorin e do atacante Índio. Os dois, aliás, tiveram participações mais agudas com jogadas decisivas para a equipe ribeirinha.

O time titular do Penedense foi: Manoel. Elenilton, Michel, Jeferson e Drey. Rafael, Sorin, Cícero e Bruno. Índio e Marcos.

O time volta aos trabalhos no estádio Dr, Alfredo Leahy na terça-feira, 25, com treinamento em dois períodos.

por Redação