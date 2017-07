Polícia desbarata quadrilha liderada por reeducando e apreende quase 200 kg de drogas

Quase 200 quilos de drogas, sendo 192 kg de maconha, 1,5 kg de crack e 200 gramas de cocaína foram apreendidos na madrugada desta segunda-feira, 24, durante uma operação policial que desbaratou uma quadrilha responsável pela distribuição de grande quantidade de entorpecentes na capital alagoana.

Os detalhes da operação acerca da quadrilha liderada pelo reeducando Ronaldo Caetano da Silva, o “CRB”, 33, que cumpre pena por homicídio no Presídio do Agreste, foram repassados à imprensa durante coletiva realizada na tarde de hoje, na Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

A droga avaliada em cerca de R$ 350 mil e um revólver calibre 38 foram encontrados na residência de Carlos Roberto Vieira dos Santos, 38, conhecido como “Mago” ou “Bibi”, localizada no Conjunto Cleto Marques Luz, no Tabuleiro. Ele é apontado como o “gerente” da organização criminosa, responsável por controlar e distribuir as drogas.

Segundo o delegado Gustavo Henrique, da Delegacia de Repressão ao Narcortráfico (DRN), as drogas apreendidas nesta madrugada foram trazidas ontem, de Brasília, por Mago, escondidas em um veículo Ecosport.

Os cumprimentos dos quatro mandados de prisão e três de busca e apreensão emitidos pela 17ª Vara Criminal ocorreram após uma investigação da DRN e do Comando de Policiamento da Capital (CPC) que durou seis meses. Além da DRN e do CPC, participaram da operação de hoje policiais da Radiopatrulha (RP), Tigre e Grupamento Aéreo.

Carlos Roberto, que é cunhado de Ronaldo Caetano, foi preso por tráfico no dia 1º de fevereiro deste ano, quando foi flagrado com 1 kg de maconha na companhia de Cristiano da Silva, assassinado na Favela Sururu de Capote em 11 de maio passado, data em que deixou a prisão.

Também preso na operação de hoje, Alfredo Filipe Tavares Lourenço, 26 – que é genro de Carlos Roberto – era responsável por distribuir as drogas e arrecadar o dinheiro obtido com o tráfico. Ele foi preso no dia 30 de janeiro deste ano, com um 1 kg de crack, no Cidade Universitária.

Este ano, Alfredo foi preso por tráfico de drogas e Carlos Roberto, por tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ambos já estavam soltos quando foram novamente detidos nesta madrugada.

Apontada como integrante da quadrilha, Crisleide da Silva, a Cris, esposa de Ronaldo Caetano, está foragida. Segundo a polícia, está comprovada a participação dela no esquema criminoso, onde a acusada atuava na venda dos entorpecentes.

Fonte: CadaMinuto