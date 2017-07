Semana de Segurança: Eletrobras alerta para construções próximas à rede

Com o objetivo de conscientizar a população para o uso seguro e eficiente de energia elétrica, a Eletrobras Distribuição Alagoas adere à XI Semana Nacional da Segurança, organizada pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee).

Desta segunda-feira (24), até o próximo domingo, a Empresa dará dicas de consumo consciente e de segurança com energia elétrica. Os informes irão circular nas redes sociais da Distribuidora: Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook e Youtube, como uma forma de estimular os consumidores a usarem a energia de forma responsável.

A primeira dica da semana é relacionada aos cuidados com energia elétrica na hora de construir ou reformar. Para Jorge Rocha, gerente de Segurança da Eletrobras, “é preciso manter uma distância segura da rede elétrica energizada, principalmente no manuseio de peças metálicas e materiais condutores de energia, para que não entrem em contato com a rede”, afirma.

Segundo Rocha, a montagem de andaimes para trabalhos em fachadas prediais deve também observar um afastamento seguro: “É imprescindível o uso de coberturas isolantes sobre os cabos nos casos de andaimes próximos à rede. O objetivo é evitar o contato com os cabos energizados”, completa.

O construtor deve ainda evitar o uso de “extensões” de uma unidade consumidora para atender a outra que esteja em obras. A utilização de equipamentos na obra pode ocasionar sobrecarga nos circuitos e danificar aparelhos e instalações. O cliente deve solicitar à Eletrobras uma ligação provisória para atender à demanda da construção ou reforma.

Eficiência Energética: Nesta época de chuvas, onde as temperaturas costumam cair, é comum o uso de chuveiros elétricos nos banhos. O consumidor, no entanto, deve estar atento para a utilização destes equipamentos, pois são os vilões do consumo de energia, junto com os aparelhos de ar refrigerado.

Para o uso do chuveiro, a dica é não demorar nos banhos e nos dias mais quentes, usar a temperatura no modo verão, isso pode gerar uma economia de até 40%. Outra dica é não tentar aproveitar uma resistência já queimada, não fazer emendas nos fios e fazer o aterramento do chuveiro.

