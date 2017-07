Carga avaliada em R$ 1,5 milhão é recuperada pela PRF em Boca da Mata

Uma carga de toners de tinta de impressora avaliada em R$ 1,5 milhão foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da segunda-feira (24), na AL-105, em Boca da Mata. Dois veículos roubados também foram recuperados durante a ação. Ninguém foi preso.

Segundo a PRF, às 15h, uma empresa de rastreamento de veículos ligou para a central informando que havia perdido contato com o motorista de um caminhão com placa de Minas Gerais carregado com toners e que suspeitava que ele havia sido roubado.

Os policiais foram ao local indicado, na BR-101, município de Pilar, onde já na entrada de Boca da Mata visualizaram dois caminhões suspeitos. Ao ver os agentes, os ocupantes do veículo desceram e iniciaram uma troca de tiros. Os criminosos conseguiram fugir por um matagal.

Ainda de acordo com a PRF, um dos caminhões encontrados era o veículo procurado pela empresa de rastreamento. A carga de toners de impressora foi encontrada em um outro caminhão adulterado com placa do Ceará e reboque com placa de Marechal Deodoro, que também foi recuperado.

Ainda na segunda, já a noite, os policiais encontraram o motorista vítima do assalto. Ele informou que havia saído de São Paulo e levava toda a carga para Recife, mas foi interceptado por assaltantes no início da tarde de ontem (24), na BR-101, na ladeira da Usina Terra Nova.

Fonte: G1/AL