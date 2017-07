Homem é condenado a 10 anos e seis meses por tráfico de drogas em Penedo

O juiz Rafael Wanderley Casado da Silva, da 4º Vara Criminal da Comarca de Penedo, condenou o réu Paulo Maciel dos Santos, também conhecido como “Paulinho da Vilma” a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

Consta nos autos que Paulo Maciel tentou fugir ao avistar motos da Polícia Militar (PM) que faziam ronda no bairro Dom Constantino, em Penedo. Durante a fuga o suspeito perdeu o controle da moto em que estava e caiu, mesmo após o acidente ele resistiu a prisão e correu para uma casa em construção, onde entrou em luta corporal com os policiais que tentavam algemá-lo.

Momentos antes, um dos policiais viu que Paulo havia jogado uma sacola por cima do muro de uma casa. Nessa sacola foi encontrado 220 gramas de maconha. Levado para delegacia e autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes, a polícia descobriu que Paulo Maciel dos Santos já havia sido preso pelo mesmo motivo. Paulo confirmou outras duas prisões e explicou que havia comprado a droga em Arapiraca por R$ 200,00 e pretendia vendê-la para ganhar dinheiro.

Para o magistrado, a atitude é um atestado da culpa do acusado. “Denota-se que o réu agiu com culpabilidade intensa uma vez que premeditou a prática do delito, bem como tomou o tráfico como investimento por tê-lo como rentável”, disse.

Pelo crime cometido o réu teria uma pena de nove anos e seis meses de prisão, mas por ser reincidente e ter resistido a prisão essa pena aumentou para dez anos e seis meses.

Matéria referente ao processo nº 0701471-70.2016.8.02.0049

Fonte: TJ/AL