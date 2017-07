Técnico do Penedense concede entrevista ao Programa Balanço Geral

Com exclusividade o Programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco entrevistou nesta segunda-feira, 24, o técnico do Sport Club Penedense, Alexandre Santos.

Na oportunidade, Alexandre falou aos ouvintes do programa sobre sua trajetória como técnico de futebol até chegar ao comando técnico do Sport Club Penedense. Ele ainda falou sobre a preparação do time para a disputa do Alagoano da 2ª divisão, como também qual será o planejamento daqui para frente até a estreia do time ribeirinho na Segundona.

Confira abaixo a entrevista.

PARTE 01

PARTE 02



por Redação