Corpo em decomposição é encontrado em terreno no Francês

Um corpo de um homem em estado de putrefação foi encontrado, nesta quarta-feira, 26, em um terreno baldio no Loteamento Luar do Francês , Praia do Francês, na cidade de Marechal Deodoro, distante 30 quilômetros de Maceió.

Vizinhos informaram aos agentes do 17º Distrito Policial que sentiram um mau cheiro vindo do terreno e resolveram acionar à polícia. A vítima, ainda sem identificação, estava com uma camisa e um short preto.

Após a descoberta do corpo, agentes da Polícia Civil, comandados pelo delegado Rodrigo Colombelli, estiveram no local. Os peritos do Instituto de Criminalística também foram acionados e realizam os primeiros levantamentos sobre as causas da morte. Depois que a perícia terminar o trabalho, o corpo será recolhido ao Instituto de Medicina Legal. Agentes da Polícia Civil estiveram no local.

Fonte: AL24horas