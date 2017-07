Operação Pentágono é deflagrada com intuito de coibir crimes em Arapiraca

Policiais militares e civis deflagraram na manhã desta quinta-feira, 27, uma operação com intuito de coibir crimes em Arapiraca. Como resultado, um menor de idade, uma arma de fogo e diversos carros em situação irregular foram apreendidos.

Denominada de pentágono em alusão aos cinco batalhões e companhias que fazem parte do Comando de Policiamento de Área do Interior (CPAI-II), a operação teve a participação de 150 policias militares e contou com o apoio das seguintes unidades: 3º BPM, 11º BPM, 1ª Cia independente de São Miguel dos Campos e 4ª Cia Independente de Atalaia.

Todas as entradas que dão acesso à Arapiraca foram bloqueadas, com intuito principal de inibir o tráfico de drogas, buscas por veículos roubados, busca por foragidos da justiça e abordagens a transportes coletivos.

Um menor de 17 anos, que já tinha três passagens por porte ilegal de arma de fogo, foi novamente autuado pelo mesmo ato infracional por estar portando uma arma calibre 22 e seis munições calibre 38 intactas ao ser abordado quando transitava pelo bairro Alto do Cruzeiro. Ele e o material apreendido foram conduzidos até a Central de Polícia de Arapiraca para os procedimentos devidos.

