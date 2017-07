11º Batalhão realiza Operação Pentágono II em Penedo

Na manhã de hoje, dia 27 de julho de 2017 contando com o apoio do Comandante do 11º Batalhão o Ten. Cel. Júnior e sob a supervisão do do Sub. Comandante o Cap. QOCPM Alex.o 11º Batalhão de polícia militar deflagrou a Operação Pentágono II com objetivo de coibir a criminalidade e a entrada de drogas em Penedo foram feitos bloqueios nas vias principais que dá acesso a cidade bem como diversas abordagens a veículos e transeuntes. Foram feitas revistas a passageiros de vans e coletivos que entram e saem da cidade, deixando os passageiros com uma maior sensação de segurança durante as viagens.

Foram feitas também ações nas áreas críticas da cidade com abordagens e orientações a pessoas. Foram empregados cerca de 30 homens além do efetivo ordinário e 08 viaturas.

Fonte: 11ºBPM