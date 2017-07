Construção do gasoduto Penedo–Arapiraca chega à etapa final

As obras do gasoduto Penedo–Arapiraca, que diversificará a matriz energética do agreste alagoano, está na etapa final de construção e tem previsão de finalização para o primeiro trimestre de 2018.

De acordo com informações da Algás, o início da quarta etapa representa uma aproximação da conclusão do gasoduto, que levará gás natural de Penedo, passando por municípios como Igreja Nova, São Sebastião, até chegar a Arapiraca.

“Com o início da etapa final da obra, chegamos ao bairro de Batingas, em Arapiraca. O gasoduto irá até o bairro do Planalto, em frente ao Grupo Coringa, e estamos trabalhando para que a obra completa possa ser entregue nos primeiros meses do próximo ano”, esclarece o gerente de engenharia da Algás, André Alves.

O gasoduto

Com 66 km de extensão e investimentos de R$ 41 milhões, o gasoduto Penedo–Arapiraca é aguardado por todos da região, na esperança de que novas indústrias e comércios se instalem nesses municípios e consequentemente gerem empregos.

“Os atributos desse combustível como baixo custo e rentabilidade atraem a atenção dos empresários. O gás natural é entendido como um vetor estratégico para estimular o desenvolvimento sustentável do agreste”, expõe o diretor-presidente da Algás, Arnóbio Cavalcanti.

Ainda segundo informações da Algás, o gasoduto deverá abastecer não só o segmento industrial, mas também postos de combustíveis que comercializam gás natural veicular (GNV).

Fonte: Agência Alagoas